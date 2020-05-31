Власти Твери назвали причины обрушения стены жилого дома, где проживает около 150 семей

ТАСС, 31 мая. Частичное обрушение стены дома дореволюционной постройки в Пролетарском районе Твери произошло из-за ненадлежащего содержания инженерных сетей и конструкций, сообщили журналистам в воскресенье в министерстве строительства региона. Жильцы дома не пострадали, принято решение о восстановительных работах.

"Установлена причина обрушения - это ненадлежащее содержание внутридомовых инженерных сетей и строительных конструкций. В результате обследования обнаружены протечки воды по фасаду здания в районе второго этажа. Из-за намокания кирпичной кладки произошло нарушение ее целостности", - сказали в министерстве.

По результатам проверки дома принято решение о восстановительных работах, специалисты оценивают состояние здания, устраняется протечка в поврежденных помещениях. В ходе осмотра установлено, что внутренние несущие стены и перекрытия дома не повреждены.

Обрушение части стены дома 1908 года постройки, расположенного на улице Спартака в Твери, произошло 30 мая. В доме, где проживает около 150 семей, образовалась сквозная дыра. По данному факту СК проводит проверку.