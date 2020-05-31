МЧС назвало причину пожара в девятиэтажном доме в Ханты-Мансийском автономном округе

ТАСС, 31 мая. Пожар в девятиэтажном жилом доме города Лангепаса Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"По предварительным выводам дознавателей МЧС, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. По данному факту проводятся следственные мероприятия", - говорится в сообщении.

В результате пожара погибли два человека, один доставлен в реанимацию. Сообщение о пожаре в квартире жилого дома на улице Мира в Лангепасе поступило в 14:08 мск. Спасатели ликвидировали открытое горение в 14:29 мск. Жилое помещение повреждено на площади 10 кв. м.