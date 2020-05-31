В Саратове при столкновении трех автомобилей пострадал годовалый ребенок

САРАТОВ, 31 мая. /ТАСС/. Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло в воскресенье в Саратове, пять человек, в том числе годовалый ребенок, доставлены в больницу. Об этом сообщили в ГИБДД области.

"Водитель 1977 года рождения, управляя автомобилем KIA Sorento допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2114 под управлением водителя 1991 года рождения и автомобилем Mitsubishi под управлением водителя 1978 года рождения. В результате ДТП с травмами в лечебное учреждение доставлены водитель автомобиля ВАЗ-2114, пассажиры ВАЗ-2114 - мужчина 1999 года рождения и несовершеннолетний ребенок 2019 года рождения, два пассажира автомобиля Mitsubishi - мужчина 1999 и девушка 2002 года рождения", - сказано в сообщении.

Дорожная авария произошла около 18:40 у дома № 44В по улице Тархова. Обстоятельства произошедшего выясняются, уточнили в ГИБДД.