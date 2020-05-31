В Татарстане МВД начало проверку данных об участии полицейского в ДТП

КАЗАНЬ, 31 мая. /ТАСС/. МВД по Татарстану проверит причастность полицейского к ДТП после появления в соцсетях данных о столкновении служебной машины с автомобилем понятых в Казани. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по республике.

"30 мая в Казани на парковочной площадке на проспекте Ямашева произошло столкновение служебного автомобиля с иномаркой Honda. Все водители прошли медицинское освидетельствование, состояние опьянения не установлено. По данному факту в отношении сотрудника будет проведена служебная проверка", - сообщили в пресс-службе.

Если вину правоохранителя установят, он понесет наказание в соответствии с действующим законодательством, а его непосредственных руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

По данным местных СМИ, в социальной сети Instagram появилось сообщение о том, что сотрудник ДПС остановил автомобиль Honda, чтобы привлечь водителя и пассажирку в качестве понятых. После всех процедур, сотрудник ДПС въехал в иномарку задним ходом. Одну из девушек направили на медосвидетельствование, результаты ее анализа якобы показали употребление наркотических средств.