СМИ: два человека погибли и один пострадал во французских Альпах

ПАРИЖ, 31 мая. /ТАСС/. Службы спасения Франции зафиксировали два несчастных случая, приведших к гибели людей, во французских Альпах. Об этом в воскресенье сообщил телеканал BFM.

По его информации, в середине дня два двадцатилетних лыжника сорвались с трассы на вершине Монблан-дю-Такюль, один из которых погиб на месте, другой был легко ранен и доставлен вертолетом в больницу в департамент Верхняя Савойя.

Также сообщается, что утром спасатели обнаружили тело шестидесятилетнего мужчины. Как поясняется, в пятницу он отправился от альпийского приюта Nid d'Aigle к приюту Tête Rousse, однако, по видимости, сорвался с горного пути и погиб. О национальностях погибших не сообщается.