Власти более 40 городов США ввели комендантский час из-за протестов

НЬЮ-ЙОРК, 1 июня. /ТАСС/. Главы американских городов и штатов продлевают запреты на передвижение граждан в ночное время суток на фоне неутихающих протестов, вызванных смертью в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. По информации телекомпании СNN , комендантский час сохранится и будет введен в ночь с воскресенья на понедельник почти в 40 городах.

Губернатор Аризоны, республиканец Даг Дьюси первым решился ввести комендантский час на всей территории штата. "По запросу руководителей на местах и в тесном сотрудничестве с правоохранительных органами городов и штата я издаю указ о введении режима чрезвычайной ситуации, который подразумевает комендантский час, - указал он. - Ограничение вступает в силу сегодня в 20:00 (06:00 мск) и будет сохраняться на протяжении недели".

Дьюси подчеркнул, что введение режима ЧС позволит властям "предотвратить беззаконие, которое наблюдалось в других городах страны". Ранее президент США Дональд Трамп призвал представителей властей из числа демократов более решительно реагировать на беспорядки. "Демократы мэры и губернаторы, будьте решительнее, - указал глава Белого дома. - Задействуйте Национальную гвардию прямо сейчас".

Помимо Аризоны комендантский час введен в округе Лос-Анджелес и городах Сан-Франциско, Беверли-Хиллз, Санта-Моника, Западный Голливуд и Сан-Хосе (штат Калифорния), Денвер (Колорадо), округе Ориндж и городах Майами, Джексонвилл и Орландо (Флорида), Атланта (Джорджия), Чикаго (Иллинойс), Индианаполис (Индиана), Луисвилл (Кентукки), Детройт (Мичиган), Миннеаполис и Сент-Пол (Миннесота), Канзас-Сити (Миссури). Рочестер (Нью-Йорк), Цинциннати, Колумбус, Дейтон, Толедо и Кливленд (Огайо), Портленд и Юджин (Орегон), Филадельфия и Питтсбург (Пенсильвания), Чарлстон, Колумбия и Мертл-Бич (Южная Каролина), Нэшвилл (Теннесси), Даллас и Сан-Антонио (Техас), Солт-Лейк-Сити (Юта), Ричмонд (Вирджиния), Сиэтл (Вашингтон), Милуоки и Мэдисон (Висконсин), а также столичном округе Колумбия.