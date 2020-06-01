У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,6

ТАСС, 1 июня. Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в понедельник у берегов Королевства Тонга в Тихом океане. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр стихии располагался в 343 км к юго-западу от столицы страны - города Нукуалофа, где проживают около 22,4 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 118 км.

Угроза цунами не объявлялась.

В четверг, 28 мая, Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщал о двух землетрясениях магнитудой 5,8 с эпицентрами к югу и юго-востоку от столицы государства.

Район входит в так называемое Тихоокеанское огненное кольцо - цепь сейсмически активных зон и вулканов, в том числе подводных, растянувшихся от берегов Мексики через Гавайские острова, Филиппины и Индонезию на юг до Новой Зеландии.