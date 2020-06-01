В Лондоне задержано 23 человека на акции протеста в связи с гибелью афроамериканца в США

ТАСС, 1 июня. Число задержанных на акциях протеста в Лондоне, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией в американском городе Миннеаполис (штат Миннесота), возросло до 23 человек. Об этом сообщила вечером в воскресенье лондонская полиция.

"Общее число арестов на акциях в центре Лондона сегодня составило 23 человека, все [задержаны] за различные нарушения. Они находятся в полицейских участках", - говорится в публикации столичной полиции в Twitter.

Ранее в пресс-службе Скотленд-Ярда сообщили, что сотрудники полиции, следившие за порядком в ходе акций в Лондоне, задержали пять человек. В воскресенье тысячи жителей британской столицы приняли участие в акциях протеста против полицейского произвола в отношении чернокожих в США. Как информировала вещательная корпорация Би-би-си, несмотря на сохраняющийся в Великобритании карантин, толпы людей собрались на Трафальгарской площади, а также у здания американского посольства, требуя положить конец расовой дискриминации и чрезмерному применению силы при задержании подозреваемых американскими полицейскими.