Срочнику Шамсутдинову добавят обвинение в покушении на убийство

ТАСС, 1 июня. Обвинение в покушении на убийство в дополнение к обвинению в убийстве предъявят солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, устроившему стрельбу в воинской части в Забайкальском крае. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Равиль Тугушев.

"Ему было предъявлено обвинение по ст. 105 ("Убийство"), но так как два человека остались живы, обвинение разделили на две части. Во-первых, осталось обвинение по статье 105, во-вторых, добавится статья "Покушение на убийство", - сказал адвокат.

25 октября 2019 года Шамсутдинов открыл огонь по военнослужащим своей войсковой части, в результате два офицера и шесть его сослуживцев погибли, еще двое были тяжело ранены. В Минобороны РФ сообщали, что военнослужащий устроил стрельбу на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами.