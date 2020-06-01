В Санкт-Петербурге возник пожар в неэксплуатируемом здании

ТАСС, 1 июня. Неэксплуатируемое здание горит в Приморском районе Санкт-Петербурга, площадь пожара составляет 600 кв. м. Пожару присвоили второй уровень сложности, говорится в понедельник в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

"01 июня в 03:08 поступило сообщение о пожаре по адресу: Приморский район, ул. Репищева, д. 10, корп. 1. В неэксплуатируемомом здании происходит горение на 1 и 2 этажах на общей площади 600 кв. м", - говорится в сообщении пресс-службы.

Из-за угрозы распространения огня пожару присвоили второй уровень сложности. На месте работают 32 сотрудника МЧС, а также привлечены восемь единиц техники.