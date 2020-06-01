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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

AP: в США в ходе протестов задержаны уже около 4,1 тыс. человек

Им были предъявлены обвинения в мародерстве, нарушении комендантского часа и перекрытии дорог

НЬЮ-ЙОРК, 1 июня. /ТАСС/. Американские власти за последние несколько дней задержали в ходе протестов около 4,1 тыс. человек. Такие оценки опубликовало в воскресенье агентство The Associated Press.

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Как оно отмечает, указанным лицам, в частности, были предъявлены обвинения в мародерстве, нарушении комендантского часа, перекрытии дорог. В акциях протеста в США приняли участие уже десятки тысяч человек.

Агентство констатирует, что комендантский час введен в десятках городов США. В числе наиболее крупных из них Лос-Анджелес и Сан-Франциско (оба в штате Калифорния), Чикаго (штат Иллинойс), Атланта (штат Джорджия), Денвер (штат Колорадо) и Сиэтл (Вашингтон).

Национальная гвардия была мобилизована в 15 штатах, а также в федеральном округе Колумбия. В поддержании правопорядка участвуют около 5 тыс. ее бойцов.

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