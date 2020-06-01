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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

CBS: расследование обстоятельств смерти Флойда перешло под контроль генпрокурора Миннесоты

До нынешнего момента расследование велось под руководством прокурора округа Хеннепин Майкла Фримена

НЬЮ-ЙОРК, 1 июня. /ТАСС/. Генеральный прокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон возглавил расследование обстоятельств смерти в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщила в воскресенье телекомпания СBS.

До нынешнего момента расследование велось под руководством прокурора округа Хеннепин Майкла Фримена. Однако, как уточняет СBS, за помощью генпрокурора штата обратился губернатор Миннесоты Тим Уолз. Ожидается, что в понедельник пройдет встреча Эллисона и Фримена, в ходе которой они обсудят дальнейший ход расследования. Параллельно выяснением обстоятельств смерти Флойда занимается федеральное бюро расследований (ФБР) США.

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СШАБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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