В Москве у безработного из квартиры похитили более 5 млн рублей

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства похищения более 5 млн рублей и $5 тыс. из квартиры безработного на севере Москвы. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, накануне вечером в ОМВД поступила информация от неработающего мужчины о краже из квартиры на улице Башиловская.

"Установлено, что неизвестный неустановленным способом проник в его квартиру, совершил кражу денежных средств в сумме 5 млн 300 тыс. рублей и $5 тыс., а затем скрылся", - сказали в пресс-службе, добавив, что по данному факту начата проверка.