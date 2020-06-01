В Астрахани полиция изъяла 23 тонны рыбы, краба и красной икры из незаконного оборота

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Полицейские изъяли из незаконного оборота в Астраханской области почти 23 тонны осетра, вяленой рыбы, краба и красной икры. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Полицейскими при участии ФСБ России и Росгвардии проведено 20 обысков на перерабатывающих предприятиях в Астрахани и Астраханской области. Обнаружено и изъято свыше 12 тонн свежемороженой и более 10 тонн вяленой рыбы частиковых видов, 106 кг осетра, 40 кг камчатского краба и 31 кг икры лосося", - сообщила Волк.

По ее словам, задержан местный житель, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По данным полиции, он приобрел рыбную продукцию, изготовил фиктивные маркировки с датой производства и соответствующие документы. В цехах в антисанитарных условиях на продукты наносились поддельные этикетки иностранной торговой марки. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 171.1 УК РФ ("Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ").

Как сообщили ТАСС в понедельник в управлении СК России по Астраханской области, устанавливаются другие участники преступления, решается вопрос о назначении ряда экспертиз для установления, добыта ли рыба браконьерским путем или выращена в искусственной среде.