В Мурманске возбудили уголовное дело о хищении бюджетных средств при ремонте сквера

МУРМАНСК, 1 июня. /ТАСС/. Уголовное дело о хищении бюджетных средств и превышении должностных полномочий возбудили в Мурманске после проверки прокуратурой факта выполнения работ по благоустройству сквера в центре города. Об этом сообщается в понедельник на сайте прокуратуры Мурманской области.

"Прокуратурой Октябрьского административного округа Мурманска проведена проверка факту ненадлежащего выполнения работ по благоустройству объекта "Сквер у памятника С. М. Кирову". В ходе проверки выявлено несоответствие выполненных работ требованиям проектной документации, при этом они внесены в акты приемки выполненных работ и оплачены в полном объеме", - сказано в сообщении.

Уточняется, что в связи с отсутствием надлежащего контроля со стороны должностных лиц заказчика в акты приемки выполненных работ вносились недостоверные сведения, а на счет подрядной организации были перечислены средства за выполненные работы. В результате бюджету Мурманской области был причинен ущерб.

Материалы прокурорской проверки с данными о выявленных нарушениях были направлены в орган предварительного следствия. На основании этого следственным управлением УМВД России по Мурманску возбуждено уголовное дело по фактам хищения бюджетных денежных средств, а также превышения должностных полномочий (ч. 2 ст. 159 и ч. 1 ст. 286 УК РФ). Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры области.