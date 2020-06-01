Таможенники в Петербурге раскрыли канал контрабанды антиквариата

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Сотрудники Северо-Западной оперативной таможни возбудили уголовное дело о контрабанде после того, как выявили канал незаконной поставки в Санкт-Петербург антиквариата, сообщили журналистам в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

"Сотрудниками Северо-Западной оперативной таможни возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ по факту незаконного перемещения через таможенную границу РФ в рамках Евразийского экономического союза культурных ценностей", - говорится в сообщении. Фигурантом дела стал один гражданин России и пока неустановленные его сообщники.

Как уточнили в ведомстве, сотрудники таможни выявили более 300 предметов, представляющих культурную ценность, которые задекларировали при ввозе в Россию на номинального владельца. На самом деле товары предназначались для продажи в антикварных магазинах Петербурга или должны были попасть напрямую в руки коллекционеров.

Среди выявленной контрабанды обнаружена ваза мануфактуры Эрнста Вахлисса, созданная в Австрии в 1910 году. Также были обнаружены антикварные французские часы фирмы Vincent et Cie и скульптура "Санная тройка с двумя седоками" работы Евгения Напса, созданная в России в XIX веке.

"Большая часть предметов изъята сотрудниками таможни. Местонахождение остальных товаров на данный момент устанавливается", - отметили в ведомстве.