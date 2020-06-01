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В Петербурге потушили пожар в заброшенном здании на площади 600 кв. м

Возгорание произошло на улице Репищева

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Пожарные потушили возгорание в неэксплуатируемом здании в Приморском районе Санкт-Петербурга, где ночью в понедельник произошел пожар на площади 600 кв. метров, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.

"Пожар потушили", - сказал представитель ведомства.

Пожар произошел в двухэтажном заброшенном здании на улице Репищева в доме номер 10 корпус 1. Огнем было охвачено два этажа, первоначально ему был присвоен второй уровень сложности из-за угрозы распространения огня. Затем пожар удалось локализовать, его ранг был снижен.

Сведения о погибших и пострадавших в результате инцидента в МЧС не поступали.

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