Экс-начальника отдела МВД в Нижегородской области оштрафовали за попытку инсценировать ДТП

ТАСС, 1 июня. Бывший начальник межмуниципального отдела МВД России "Дивеевский" в Нижегородской области осужден за попытку инсценировать ДТП с автомобилем главы районной администрации. Суд назначил экс-полицейскому штраф в размере 50 тыс. рублей, говорится в сообщении, распространенном в понедельник объединенной пресс-службой судов общей юрисдикции области.

"В отношении бывшего начальника полиции вынесен приговор. Суд пришел к выводу, что исправление возможно с назначением уголовного наказания в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") и ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 167 УК РФ ("Организация умышленного повреждения имущества"). Бывший полицейский признал свою вину, дело рассматривалось в особом порядке.

Как установил суд, осужденный решил инсценировать ДТП с автомобилем главы Дивеевского района, к которому он испытывал неприязнь. Мужчина полагал, что глава района находился за рулем в состоянии опьянения, ДТП послужило бы поводом провести его медицинское освидетельствование. Один из пособников экс-полицейского совершил умышленное столкновение с автомобилем Toyota, за рулем которого находился глава района, однако освидетельствование не выявило у чиновника признаков опьянения.

25 мая 2020 года контракт с подполковником полиции был расторгнут, он уволен из органов внутренних дел.