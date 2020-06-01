Суд на Ставрополье приговорил к срокам от восьми до 13 лет членов ОПГ за вымогательства

СТАВРОПОЛЬ, 1 июня. /ТАСС/. Железноводский городской суд Ставропольского края приговорил к срокам от восьми до 13 лет лишения свободы четверых членов преступной группы, занимавшейся вымогательствами в двух регионах. Отбывать сроки осужденные будут в колонии строгого режима, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе краевого управления ФСБ.

"Железноводским городским судом <…> приговорены: Рашидов М. М. - к 12 годам лишения свободы, Берсанов Б. З. - к 13 годам лишения свободы, Нуниев Р. Л. - к 9 годам, Исакиди К. С. - к 8 годам. Осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

По данным УФСБ, преступную группу возглавлял житель города Пятигорска Магомед Рашидов, участниками были еще три человека. В течение нескольких лет они вымогали деньги в Ставропольском крае и Ростовской области. Угрожая насилием своим жертвам, они требовали выплаты вымышленных долгов общей суммой порядка 20 млн рублей.

Деятельность преступной группы была пресечена сотрудниками краевого управления ФСБ совместно с представителями ГУ МВД России по СКФО. Задержали преступников в 2018 году, во время обысков у них изъяли две гранаты, обрез охотничьего оружия, синтетические наркотики. В отношении задержанных были возбуждены десять уголовных дел по статьям "Вымогательство", "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств", "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".