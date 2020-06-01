Сообщение о бомбе в здании посольства РФ в Молдавии оказалось ложным

КИШИНЕВ, 1 июня. /ТАСС/. Сообщение о минировании здания российского посольства в Молдавии оказалось ложным. Об этом ТАСС сообщила в понедельник пресс-секретарь МВД республики Алина Збанкэ.

"Из здания были эвакуированы все люди. Прибывшие на место саперы не обнаружили взрывчатых веществ. Анонимное сообщение оказалось ложным", - сказала Збанкэ.

ТАСС пока не располагает комментарием посольства.

Ранее телеканал Publica со ссылкой на главу Национального комиссариата общественной безопасности Алексея Гросу сообщал, что сотрудников посольства эвакуировали после анонимного звонка о заложенной бомбе.

Как он уточнил, здание оцепила полиция, на место прибыли саперы.