Москвича будут судить за фейки об изъятии органов под видом лечения от коронавируса

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении москвича, распространявшего фейки об изъятии органов под видом лечения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

"Прокурор вручил копии обвинительного заключения обвиняемому и его защитнику, после чего уголовное дело направлено в Симоновский районный суд Москвы для рассмотрения по существу", - сообщили в надзорном ведомстве.

Он обвиняется по ст. 207.1 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан"). Данная статья была введена в УК 1 апреля этого года. Санкция этой статьи предусматривает штраф в размере от 300 до 700 тыс. рублей либо 360 часов обязательных работ, либо до года исправительных работ, либо ограничение свободы на срок до трех лет.

По версии следствия, 54-летний житель столицы распространил в соцсети и на YouTube-канале видеролики с фейками про коронавирус для увеличения числа своих подписчиков. В одном из видео сообщалось, что новая коронавирусная инфекция якобы является другой болезнью, в группу риска заболевания которой входят исключительно лица определенных национальностей. Еще в одном ролике говорится, что под видом борьбы с коронавирусом у здоровых людей массово изымают органы для продажи и трансплантации.