Суд с пятой попытки огласил выводы экспертизы по делу режиссера Серебренникова

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы в понедельник огласил выводы третьей комплексной экспертизы по делу о хищениях в "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом ТАСС сообщил адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов, не рассказав о сути заключений экспертов.

Что нужно знать о деле "Седьмой студии"?

"Суд сегодня огласил выводы экспертизы. После этого заседание было перенесено на 5 июня", - сказал защитник.

Суд ранее четыре раза переносил заседание в связи с болезнью участников процесса.

Защита в апреле просила о переносе заседания в связи с карантинными мерами до их полного снятия. Это ходатайство судом было отклонено.

Комплексная экспертиза

Третья комплексная экспертиза, выводы которой будут иметь решающее значение для дела, была назначена по инициативе суда. Первая экспертиза, проведенная на стадии следствия, установила факт хищений. Защита поставила ее выводы под сомнение, и судом была проведена вторая экспертиза, которая не обнаружила нарушений закона в действиях "Седьмой студии". После получения результатов второй экспертизы суд отправил дело в прокуратуру, но вышестоящая инстанция вернула его на повторное рассмотрение, в ходе которого была назначена третья по счету комплексная экспертиза.