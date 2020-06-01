СК установил причастность замминистра сельского хозяйства Кубани к взятке в 7,5 млн рублей

КРАСНОДАР, 1 июня. /ТАСС/. Следственные органы на Кубани установили причастность заместителя министра сельского хозяйства Краснодарского края и его подчиненного к получению взяток в размере 7,5 млн рублей, прокуратура региона утвердила обвинительное заключение, материалы уголовного дела направлены в суд, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю в понедельник.

В 2019 году следственными органами в Краснодарском крае было возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра сельского хозяйства Краснодарского края и его подчиненного по факту получения взяток. В ходе расследования были выявлены несколько эпизодов. Обстоятельства дел касались реализации программы по развитию сельского хозяйства Краснодарского края, по которой аграриям предоставляются гранты.

"Завершено расследование уголовных дел в отношении заместителя министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края и его подчиненного. Чиновник [подчиненный заместителя министра сельского хозяйства Краснодарского края] сообщил женщине, что ей могут оказать содействие в получении субсидии на развитие ее кооператива при условии передачи ему денежных средств в сумме 4 млн рублей, которые впоследствии он передаст заместителю министра сельского хозяйства. Вместе с тем, чиновники пытались получить у председателей сельскохозяйственных потребительских кооперативов, желающих участвовать в программе по развитию сельского хозяйства в Краснодарском крае, взятки в общей сумме 10 млн рублей. Однако обвиняемые получили только часть требуемой суммы в размере 3,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на имущество фигурантов уголовного дела с целью дальнейшего возмещение ущерба наложен арест на общую сумму свыше 19 млн рублей. По данным пресс-службы прокуратуры Краснодарского края, по уголовному делу утверждено обвинительное заключение.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу. Санкция за указанные преступления предусматривает наказание в виде штрафа от 3 до 5 млн рублей или штраф от 80 до 100-кратной суммы взятки с лишением занимать должности на срок до 15 лет либо лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с дополнительными наказаниями, сообщили в прокуратуре.