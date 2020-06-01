Третья экспертиза по делу Серебренникова установила, что могло быть похищено 129 млн руб.

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы во вторник огласил выводы третьей комплексной экспертизы по делу "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова, согласно которой расходы на реализацию театрального проекта "Платформа" были завышены в 2,5 раза, а ущерб государству мог составить около 129 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила адвокат Ирина Поверинова, заявив о намерении защиты оспаривать выводы экспертизы.

"Выводы экспертизы оглашены. Согласно им, расходы на реализацию театрального проекта "Платформа" были завышены, его стоимость оценена приблизительно в 87 млн рублей, а ущерб государству мог составить около 129 млн рублей. Экспертиза, с точки зрения защиты, проведена отвратительно, с многочисленными нарушениями, в ней просто проигнорирован целый ряд мероприятий проекта. Защита намерена оспаривать выводы экспертизы", - сказала Поверинова, напомнив о том, что следующее заседание по делу назначено на 5 июня.

Защита будет оспаривать выводы третьей экспертизы по делу Серебренникова, установившей факт хищений при реализации проекта "Платформа" - адвокат.