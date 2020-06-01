В Крыму обнаружили тело пропавшей шестилетней девочки

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июня. /ТАСС/. В Крыму нашли тело пропавшей в воскресенье шестилетней девочки. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

"Тело девочки обнаружено в ходе поисковых мероприятий в воде. Недалеко от места, где компания [взрослых] распивала спиртное, в настоящее время осматривают следователи-криминалисты", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное делов связи с исчезновением ребенка. По его данным, девочка вместе с отцом и его приятелями отправилась на рыбалку. В ходе распития спиртных напитков взрослые оставили ребенка без присмотра, в результате чего девочка пропала. Позже об исчезновении ребенка в правоохранительные органы сообщила бабушка девочки.