В Луисвилле во время разгона протестов из-за смерти Флойда погиб человек

ТАСС, 1 июня. Один человек погиб в американском городе Луисвилл (штат Кентукки) во время разгона полицией протестов из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом на пресс-конференции в понедельник сообщил глава полиции города Стив Конрад.

По его словам, примерно в 00:15 по местному времени (07:15 мск) полиция Луисвилла и бойцы Национальной гвардии начали разгонять "большую толпу" протестующих на парковке у магазина, после чего участники протестной акции открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. "Представители полицейского департамента Луисвилла и Национальной гвардии открыли ответный огонь, на месте происшествия один погибший", - приводит слова главы полиции телеканал CNN.

По его словам, сейчас полиция допрашивает несколько человек в связи с инцидентом.

В Миннесоте и ряде других штатов на прошлой неделе начались массовые протесты и беспорядки после размещения в интернете видеозаписи задержания 25 мая в Миннеаполисе Джорджа Флойда, подозреваемого в использовании фальшивых купюр. Белые полицейские надели на афроамериканца наручники и повалили его на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею, игнорируя крики Флойда, что тот не может дышать, вскоре афроамериканец умер в одной из больниц города. 26 мая всех четверых сотрудников правопорядка уволили, один из них взят под стражу по обвинению в непредумышленном убийстве.

Протесты распространились на несколько десятков крупных американских городов. Федеральные и местные власти в экстренном порядке пытаются усмирить демонстрантов, вводя комендантский час и привлекая на помощь полиции Национальную гвардию США.

30 мая сообщалось, что с начала протестов погибли три человека, в том числе работник федеральной службы охраны США, а также два протестующих - в Детройте (штат Мичиган) и Индианаполисе (штат Индиана). К вечеру 31 мая было известно, что еще один человек погиб от огнестрельного ранения в Чикаго, еще двое - в Индианаполисе.