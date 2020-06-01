Сильный ветер сорвал крышу с трехэтажного дома под Белгородом

ТАСС, 1 июня. Ветер сорвал крышу с трехэтажного дома в поселке Северный Белгородской области. Об этом сообщила ТАСС представитель регионального управления МЧС Марина Антонова.

"В поселке Северный в Белгородском районе частично сорвана крыша трехэтажного многоквартирного дома", - сказала Антонова.

По ее данным, оперативному дежурному МЧС по региону не поступало сообщение о повреждении крыши - факт удалось выявить при мониторинге социальных сетей. "Информацию подтвердили только что. Когда именно это произошло, сейчас будет разбираться комиссия", - добавила собеседница агентства.