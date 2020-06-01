Источник: уголовные дела создателя проекта "Омбудсмен полиции" передадут в СК РФ

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Уголовные дела в отношении создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова передадут для расследования из МВД в Следственный комитет РФ. Об этом ТАСС рассказал источник, близкий к следствию.

"Уголовные дела, расследованием которых в данный момент занимается ГСУ МВД России по Москве, будут в ближайшее время изъяты и переданы прокуратурой в Следственный комитет РФ", - сказал собеседник агентства.

Два дела в отношении Воронцова возбуждены за вымогательство. Так, 7 мая Воронцов был задержан по подозрению в вымогательстве в крупном размере в отношении бывшего сотрудника московской полиции за нераспространение фотографий личного характера. Получив от потерпевшего отказ, Воронцов разместил компрометирующие фотографии потерпевшего у себя в паблике. Экспертиза установила, что опубликованные им фото являются порнографией. В связи с чем 28 мая было возбуждено третье уголовное дело - о распространении порнографии.

"Омбудсмен полиции" - правозащитный проект, направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД РФ.