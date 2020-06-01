В Мурманской области обрушился подмытый паводком железнодорожный мост

МУРМАНСК, 1 июня. /ТАСС/. Железнодорожный мост в Кольском районе под Мурманском, где из-за паводка была смещена и деформирована одна из опор, обрушился во время проведения ремонтных работ. Об этом сообщили в понедельник в ГУ МЧС России по Мурманской области.

"Мост обрушился в ходе работ", - сказали в МЧС, добавив, что, по предварительным данным, никто не пострадал.

По информации регионального МЧС, во время обрушения на мосту не было ни людей, ни техники, все работы проводились рядом с мостом.

"Сегодня в 14:30 пострадавшая опора не выдержала, вследствие этого произошло обрушение надводной части моста. Благодаря слаженной работе представителей ГУ МЧС России по Мурманской области, ОАО "РЖД" и взаимодействующих структур удалось грамотно оценить риски и избежать жертв. Ни один рабочий восстановительной бригады не пострадал", - сообщили в региональном управлении МЧС.

Аварийная ситуация на 1436-м км Октябрьской ж/д между поселком Молочный и городом Кола произошла 30 мая, в ходе паводка сильным потоком воды подмыло и деформировало опору моста. Доставка пассажиров к поездам дальнего следования на станцию Выходной с железнодорожного вокзала в Мурманске происходит общественным транспортом. За три предыдущих дня перевезено свыше 1 400 человек.