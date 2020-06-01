В Ингушетии после убийства мужчины на федеральной трассе возбудили уголовное дело

МАГАС, 1 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Ингушетии после убийства местного жителя на федеральной трассе, говорится в сообщении пресс-службы МВД по региону.

"На место происшествия вместе с дежурным нарядом полиции, следователями и экспертами-криминалистами выехало руководство МВД по Республике Ингушетия. По факту убийства правоохранительными органами возбуждено уголовное дело. Осуществляется весь комплекс оперативно-следственных мероприятий", - говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, вблизи села Яндаре на ФАД "Кавказ" злоумышленник открыл огонь из автоматического оружия по местному жителю, находившемуся за рулем легкового автомобиля. От полученных ран он умер. По предварительным данным, мотивом совершения преступления может являться кровная месть со стороны представителей религиозной секты.

Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил ТАСС, что в селе Сурхахи Назрановского района найден автомобиль, на котором скрылся злоумышленник.