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Обвинения Сергея Данкверта в вымогательстве
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Глава Россельхознадзора подал заявление о клевете

Сергея Данкверта ранее обвинили в вымогательстве
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт подал в ГУВД Москвы заявление о клевете в связи с информацией о вымогательстве. Об этом журналистам сообщила советник главы ведомства Юлия Мелано.

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"Информируем о подаче заявления в ГУВД Москвы о совершенном преступлении и привлечении виновных к ответственности за клевету и заведомо ложный донос. Заявление подано от гражданина РФ Данкверта Сергея Алексеевича. Ранее Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информировала общественность и СМИ о несоответствии действительности появившейся в ряде СМИ информации о якобы свершившемся факте вымогательства со стороны руководства Россельхознадзора у некой польской компании "Млековита", - сказала она.

Мелано добавила, что заявление подано Данквертом от физического лица. Его адвокатом выступит Анатолий Кучерена.

28 мая московская полиция начала проверку по заявлению представителя президента польской компании "Млековита", заявившего о вымогательстве у него $500 тыс. главой Россельхознадзора. Заявитель утверждает, что чиновники требовали взятку за снятие ограничений на поставки продукции "Млековиты" из Польши в Россию.

Теги
Данкверт, Сергей АлексеевичОбвинения Сергея Данкверта в вымогательстве
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