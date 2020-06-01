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Режим ЧС ввели в Кольском районе Мурманской области, где обрушился мост

ЧП произошло во время ремонтных работ

МУРМАНСК, 1 июня. /ТАСС/. Власти Мурманской области ввели режим ЧС в Кольском районе, где из-за повышения уровня воды и скорости течения в реке Северная Кола днем в понедельник обрушился железнодорожный мост. Соответствующее постановление опубликовано в понедельник на сайте правительства области.

"Установить режим функционирования "Чрезвычайная ситуация" для организаций и предприятий Кольского районного звена Мурманской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского поселения Кола Кольского района", - говорится в постановлении.

Как следует из постановления, мурманскому территориальному управлению Октябрьской железной дороги рекомендовано организовать работу оперативного штаба по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Днем в понедельник при проведении ремонтных работ обрушился железнодорожный мост в Кольском районе под Мурманском, где из-за паводка сместилась и деформировалась одна из опор. По предварительной информации, пострадавших нет.

Аварийная ситуация на 1 436-м км Октябрьской ж/д между поселком Молочный и городом Кола произошла 30 мая, в ходе паводка сильным потоком воды подмыло и деформировало опору моста. Доставка пассажиров к поездам дальнего следования на станцию Выходной с железнодорожного вокзала в Мурманске происходит общественным транспортом. За три предыдущих дня перевезено свыше 1 400 человек. Руководство железной дороги планирует найти на территории Российской Федерации новый более длинный пролет через мост, который может быть установлен без опоры.

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