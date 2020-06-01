На суде по делу "Сети" в Петербурге после жалоб обвиняемого допросят сотрудников ФСБ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге частично удовлетворил ходатайство защиты одного из двух фигурантов дела о террористической организации "Сеть" Виктора Филинкова о допросе сотрудников ФСБ, на которых ранее жаловался подсудимый, передает корреспондент ТАСС.

Адвокат Филинкова Виталий Черкасов просил суд допросить сотрудников УФСБ по Пензенской области, а также следователей и оперативников управления по Петербургу и Ленинградской области.

"Ходатайство удовлетворить частично. Вызвать [в суд для допроса] Беляева, Токарева, Бондарева и Шепелева", - сказал судья Роман Муранов.

Таким образом, в рамках заседания будут допрошены сотрудники УФСБ по Петербургу и Ленинградской области. В части, касающейся допроса пензенских сотрудников управления, защите было отказано. Черкасов, поясняя свое ходатайство, подчеркнул, что Беляев и Бондарев участвовали в задержании Филинкова, остальные сотрудники имели отношение к составлению оперативно-следственных документов.

Ранее Филинков на выездном заседании суда в Петербурге заявлял, что давал признательные показания следствию под давлением. Свою вину он не признает. Филинков в рамках собственного допроса в суде жаловался на то, что сотрудники правоохранительных органов при задержании также оказывали на него давление.

Адвокаты Филинкова и фигуранта Юлия Бояршинова организовали онлайн-трансляцию заседания с мобильного телефона. Слушатели в здания судов города не допускаются, таким образом, дело "Сети", выездное рассмотрение по которому судьи Второго Западного окружного военного суда из Москвы возобновили 25 мая в Петербурге, проходит без слушателей. Кроме того, в понедельник онлайн-трансляцию заседания организовала объединенная пресс-служба судов Петербурга.