Суд в Петербурге арестовал первого задержанного за насилие над подростками

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге отправил в СИЗО Сергея Поляка - первого из четырех задержанных по уголовному делу о сексуальном насилии над подростками, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Красносельский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея Поляка", - говорится в сообщении. Под стражей он пробудет до 29 июля.

В сообщении отмечается, что Поляку уже предъявили обвинение по статье 135 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера"), сам он не возражал на суде против заключения в СИЗО.

О задержании группы лиц по делу о сексуальном насилии над подростками в полиции и СК сообщили в выходные. Фигурантами уголовных дел стали четыре человека. Следователи считают, что с 2013 года их жертвами стали восемь подростков, устанавливаются также другие эпизоды преступлений.

Остальным фигурантам дела мера пресечения пока не избрана. В СК сообщали, что планируют добиться ареста для всех задержанных.