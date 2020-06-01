{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На авиабазе в США произошла стрельба

Погибли два человека

ТАСС, 1 июня. По меньшей мере два американских военнослужащих погибли в результате стрельбы на военной базе Гранд-Форкс в штате Северная Дакота в понедельник. Об этом говорится в заявлении базы, опубликованном на ее сайте.

"Инцидент со стрельбой произошел сегодня приблизительно в 04:30 (12:30 мск), в результате чего двое действующих военнослужащих разведывательного крыла погибли", - указано в заявлении.

Отмечается, что чрезвычайные службы базы отреагировали на инцидент, в настоящее время опасности для находящихся на объекте нет. Проводится расследование, причины произошедшего пока не уточняются.

Теги
США
Экс-глава сельского поселения в Адыгее подозревается в превышении должностных полномочий
Он неправомерно принял решение о заключении договора купли-продажи объектов муниципальной недвижимости
Читать полностью