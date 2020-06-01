Экс-глава сельского поселения в Адыгее подозревается в превышении должностных полномочий

МАЙКОП, 1 июня. /ТАСС/. Бывший глава муниципального образования "Кировское сельское поселение" в Адыгее подозревается в превышении должностных полномочий, возбуждено уголовное дело, сообщается в понедельник на сайте Генпрокуратуры.

"Проверкой прокуратуры Майкопского района выявлен факт неправомерного отчуждения бывшим главой муниципального образования "Кировское сельское поселение" объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности. По материалам проверки орган следствия возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления")", - говорится в сообщении.

В сентябре 2019 года глава муниципалитета в отсутствие согласия представительного органа местного самоуправления единолично принял решение о заключении договора купли-продажи объектов муниципального недвижимого имущества - земельного участка (6 тыс. кв. м) и нежилого здания площадью (1,250 тыс. кв. м). В результате его действий неправомерно прекращено право муниципальной собственности на недвижимое имущество, уточнили в пресс-службе.

Расследование уголовного дела взято под контроль прокуратурой района, добавили в пресс-службе.