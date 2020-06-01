Не менее 15 человек стали жертвами тропического шторма "Аманда" в Сальвадоре

МЕХИКО, 1 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 15 человек погибли при прохождении тропического шторма "Аманда" по территории Сальвадора на минувших выходных. Такие данные обнародовало в понедельник правительство центральноамериканской республики на специальном сайте, посвященном последствиям удара стихии. Еще семь человек считаются пропавшими без вести.

Согласно подсчетам властей, шторм повредил сотни жилых домов, почти 19 тыс. семей понесли материальный ущерб. Сальвадорская газета La Prensa Grafica сообщила со ссылкой на главу министерства внутренних дел и территориального развития Марио Дурана, что из наиболее уязвимых районов были эвакуированы 7,2 тыс. человек, которых разместили в 154 временных убежищах.

На всей территории страны по-прежнему действует максимальный - "красный" - уровень погодной опасности. Оценка нанесенного штормом ущерба продолжается.