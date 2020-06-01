Около 13 тыс. человек остались без света в Улан-Удэ

УЛАН-УДЭ, 1 июня. /ТАСС/. Отключение электроэнергии произошло в нескольких кварталах в Улан-Удэ из-за повреждения кабеля, без света остались около 13 тыс. человек. Об этом сообщила журналистам в понедельник пресс-секретарь "Бурятэнерго" Юлия Мисюркеева.

"В 20:07 (15:07 мск) произошло отключение электроэнергии, обесточены 106, 111, 112, 113 кварталы, 20 трансформаторных подстанций, нагрузка - 1,14 МВт", - сообщила она.

Причина - повреждение кабельной линии персоналом ТГК -14, отметила Мисюркеева. По ее словам, за последние дни произошла целая серия подобных нарушений. "Только за выходные их было зафиксировано четыре", - уточнила она.

В оставшихся без электроэнергии кварталах проживают более 12,7 тыс. человек. Ведутся восстановительные работы.