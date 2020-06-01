В Подмосковье нашли тело чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Трайбера

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Тело трехкратного чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Трайбера с огнестрельным ранением головы обнаружено в частном доме в Подмосковье.

"31 мая в частном домовладении в Высоковске Клинского городского округа было обнаружено тело 55-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы", - сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, погибший - трехкратный чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Трайбер.

После его смерти начата доследственная проверка. Следователи изъяли с места происшествия обрез охотничьего ружья. Опрашиваются соседи и родственники.