Анонимное сообщение о бомбе в посольстве России в Бразилии не подтвердилось

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 1 июня. /ТАСС/. Федеральная полиция Бразилии провела в понедельник проверку по факту сообщения о взрывном устройстве в посольстве России в Бразилии. Об этом сообщили ТАСС в дипмиссии, уточнив, что бомба не обнаружена.

"Утром поступило короткое анонимное письмо с сообщением о якобы заложенной в посольстве бомбе. Были оповещены все службы. Представители военной полиции и кинологи совместно со службами безопасности посольства провели проверку", - сказал в беседе с ТАСС пресс-атташе посольства Иван Коновалов и уточнил, что бомбы обнаружено не было.