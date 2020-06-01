Трое неизвестных совершили налет на квартиру замдиректора филиала Ростелекома в Москве

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Полиция ищет троих неизвестных, которые совершили разбойное нападение на квартиру на севере Москвы. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

"В полицию через службу "02" обратился мужчина с заявлением о том, что около 17:00 к нему в квартиру дома на Часовой улице вошли трое неизвестных и, угрожая расправой, открыто похитили денежные средства и ключи от автомобиля, после чего скрылись на черной иномарке", - сказали в главке.

В настоящее время налетчиков ищут. Устанавливается сумма ущерба.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что целью преступников стал замдиректора макрорегионального филиала "Центр" Ростелекома Андрей Леваков.