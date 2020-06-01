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Землетрясение магнитудой 3,5 произошло на Кубани

Пострадавших и разрушений нет

КРАСНОДАР, 1 июня. /ТАСС/. Землетрясение, предварительно, магнитудой 3,5 произошло в Крымском районе Краснодарского края, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС России.

"В Крымском районе произошло сейсмособытие магнитудой 3,5 (по предварительной информации). Для обследования последствий сейсмособытия направлены оперативные группы от администрации муниципального образования и глав сельских поселений. Жертв и разрушений нет", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что объекты жизнеобеспечения в муниципалитете работают в штатном режиме.

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РоссияКраснодарский край
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