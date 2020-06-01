Мужчина сжег 13 машин на 18 млн рублей в автосалоне в Кургане

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Полиция задержала подозреваемого в поджоге 13 автомобилей в автосалоне в Кургане. Он нанес ущерб на сумму более 18 млн рублей, сообщила в понедельник пресс-служба регионального УМВД России.

"В дежурную часть отдела полиции №3 УМВД России по Кургану поступило сообщение о поджоге 13 автомобилей на открытой охраняемой стоянке автосалона. Предварительный ущерб составил более 18 млн рублей. Действия злоумышленника зафиксировали камеры видеонаблюдения, подозреваемый задержан по месту жительства и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел ночью, повреждены автомобили, принадлежащие торговому предприятию города. Отмечается, что злоумышленником оказался неоднократно судимый неработающий житель села Кетово. При этом задержанный не смог внятно объяснить полицейским причины своего поступка. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.