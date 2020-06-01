Адвокат семьи заявил, что причиной смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе было удушение

НЬЮ-ЙОРК, 1 июня. /ТАСС/. Независимые специалисты установили, что афроамериканец Джордж Флойд умер из-за удушения при задержании в городе Миннеаполис (штат Миннесота). Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции адвокат семьи Флойда Бенджамин Крамп, его слова приводит телеканал CNN .

В ряде американских штатов на прошлой неделе после смерти Флойда начались массовые протесты и беспорядки. Он умер после того, как белый полицейский Дерек Шовин при задержании афроамериканца применил жесткий удушающий прием. 26 мая всех четверых сотрудников правопорядка, которые участвовали в задержании Флойда, уволили. Шовин был взят под стражу по обвинению в непредумышленном убийстве.

По словам Крампа, причиной смерти Флойда было "удушение, вызванное продолжительным давлением". Адвокат уточнил, что афроамериканец "скончался на месте". "Джордж умер потому, что не мог дышать, он нуждался в глотке воздуха", - добавил Крамп.

Вместе с тем судмедэксперты округа Хеннепин (штат Миннесота) ранее представили иные оценки. По их словам, не было обнаружено каких-либо свидетельств того, что Флойд умер из-за удушения. Судмедэксперты округа отмечали, что в число причин смерти афроамериканца входили имевшиеся у него заболевания, тот факт, что он был обездвижен, а также возможная интоксикация.

Как отмечает телеканал, проверка с целью выяснения того, употреблял ли Флойд алкоголь или наркотики, потребует нескольких недель.