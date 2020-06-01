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В Крыму задержали отца погибшей 6-летней девочки

Следователи считают, что мужчина оставил дочь без присмотра и, будучи в нетрезвом состоянии, не заметил, что ребенок пропал

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июня. /ТАСС/. Житель Крыма, чья дочь потерялась во время рыбалки, а потом погибла, задержан в рамках расследования уголовного дела по подозрению в оставлении в опасности, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Главного следственного управления СК России по региону.

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Шестилетняя Карина пропала во время прогулки 31 мая, сообщается в официальной группе "Лиза Алерт" в социальной сети "ВКонтакте". По данным ГУ МЧС по Крыму, сообщение об исчезновении ребенка в районе Северо-Крымского канала возле поселка городского типа Ленино поступило в 00:40 мск в понедельник. Позже тело ребенка нашли, СК возбудил уголовное дело.

"В Республике Крым житель Ленинского района задержан по подозрению в оставлении в опасности своей дочери, в результате чего ребенок погиб", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, мужчина оставил дочь без присмотра и, будучи в нетрезвом состоянии, не заметил, что она пропала. Отмечается, что тело ребенка нашли на дне Северо-Крымского канала - недалеко от места, где взрослые распивали спиртное.

Следователи и криминалисты уже осмотрели место происшествия и жилье семьи, допросили родственников и очевидцев. Назначены экспертизы для определения точной причины смерти ребенка.

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