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Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Камчатки

В результате инцидент никто не пострадал

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 июня. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано во вторник у берегов Камчатки. Об этом сообщается на сайте камчатского филиала геофизической службы РАН.

Эпицентр сейсмособытия находился в 140 км от поселка Усть-Камчатск на глубине 29 км. Угроза цунами не объявлялась.

"Звонки в ЕДДС (Единую дежурно-диспетчерскую службу - прим. ТАСС) по поводу сейсмического события от граждан не поступали. Жертв и разрушений в результате землетрясения нет", - уточнили ТАСС в ЕДДС Усть-Камчатского района.

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