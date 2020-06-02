Арестованный по обвинению в госизмене пенсионер объявил голодовку в СИЗО

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Обвиняемый в государственной измене пенсионер из Владивостока Виктор Королев объявил голодовку в следственном изоляторе "Лефортово". Как уточнил ТАСС его адвокат Артур Катанский, его подзащитный держит голодовку уже месяц.

"Виктор Королев с 1 мая объявил голодовку в следственном изоляторе "Лефортово" в связи с тем, что следствие в течение нескольких месяцев не реагирует на его многократные обращения о проведении служебной проверки в отношении оперативников. Он отказался от приема пищи, а также лекарств и остается только на воде", - сказал защитник.

По его словам, Королев подал жалобы в Генпрокуратуру и управление собственной безопасности ФСБ России для проведения служебной проверки в отношении лиц, отвечающих за оперативно-разыскную деятельность. "Защитой также направлены письма уполномоченным по правам человека в России и в Москве", - отметил адвокат. Он добавил, что считает опасным нахождение Королева в СИЗО из-за коронавируса и намерен в суде обжаловать постановление следствия об отказе перевести его подзащитного под домашний арест.

70-летний Виктор Королев свою вину отрицает. По словам адвоката, он занимался контрразведкой и выполнял задания российских спецслужб на протяжении 15 лет. Фабула уголовного дела не уточняется из-за грифа "совершенно секретно".

Королев был арестован во Владивостоке, а позже этапирован в Москву. Срок ареста в последний раз ему продлевался до 10 июля. Суд отказался переводить Королева под домашний арест, несмотря на состояние его здоровья, ряд сердечно-сосудистых заболеваний и возраст.