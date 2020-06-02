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Два землетрясения магнитудой до 5,2 произошли в Сахалинской области

В результате инцидента никто не пострадал

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 июня. /ТАСС/. Сейсмологи во вторник ночью зарегистрировали в акватории Охотского моря рядом с северными Курилами (Сахалинская область) два землетрясения магнитудой до 5,2. Об этом сообщили ТАСС в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Координаты первого сейсмического события - 49,06 северной широты, 150,69 восточной долготы. Глубина очага - 389 км, магнитуда - 4,1. Координаты второго - 48,76 северной широты, 153,72 восточной долготы. Глубина очага - 210 км, магнитуда - 5,2", - сообщил собеседник агентства.

Угрозу цунами не объявляли. Пострадавших и разрушений нет.

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