Овечкин высказался о вызванных смертью Джорджа Флойда беспорядках в США

ТАСС, 2 июня. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин высказал слова соболезнования по поводу гибели афроамериканца Джорджа Флойда и поделился мнением о беспорядках в США, которые были вызваны данным событием. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на личную страницу спортсмена в Twitter.

"Покойся с миром, Джордж Флойд. Грустно наблюдать происходящее вокруг. Нам очень важно уважать и любить друг друга вне зависимости от того, как мы выглядим, нужно уметь слушать и меняться. Пожалуйста, оставайтесь в безопасности, заботьтесь друг о друге и о своей семье", - написал Овечкин.