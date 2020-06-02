{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

Овечкин высказался о вызванных смертью Джорджа Флойда беспорядках в США

Американец умер после задержания полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота)
Александр Овечкин AP Photo/Adam Hunger
Описание
Александр Овечкин
© AP Photo/Adam Hunger

ТАСС, 2 июня. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин высказал слова соболезнования по поводу гибели афроамериканца Джорджа Флойда и поделился мнением о беспорядках в США, которые были вызваны данным событием. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на личную страницу спортсмена в Twitter.

"Покойся с миром, Джордж Флойд. Грустно наблюдать происходящее вокруг. Нам очень важно уважать и любить друг друга вне зависимости от того, как мы выглядим, нужно уметь слушать и меняться. Пожалуйста, оставайтесь в безопасности, заботьтесь друг о друге и о своей семье", - написал Овечкин.

Из-за убийства Флойда белокожим полицейским Дереком Шовином в некоторых городах США вспыхнули протесты. На афроамериканца надели наручники, повалили его на дорогу и надавили ему коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские, как видно на записи, не обращали на это внимания. Вскоре Флойд умер в больнице.

Четверых полицейских, которые задерживали Флойда, уволили 26 мая. Шовин был взят под стражу, ему было предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве.

Теги
Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
В Атланте 52 человека задержали за нарушение порядка во время протестов
Протестующие перекрыли движение автотранспорта на нескольких дорогах и вышли на автостраду
Читать полностью