В Оренбургской области ищут трехлетнего мальчика, ушедшего из дома

ОРЕНБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции, МЧС и волонтеры ищут трехлетнего мальчика, который ушел из дома в городе Кувандык Оренбургской области. Об этом ТАСС во вторник сообщили в УМВД России по региону.

"Сотрудники занимаются поисками", - сказал собеседник агентства.

По информации поисково-спасательного отряда "ОренСпас", мальчик ушел из дома по улице Кирпичный завод вечером в понедельник в неизвестном направлении. По данным областного управления МВД, поиски ведутся в лесу, вдоль реки, проверяются заброшенные здания и подвалы, в мероприятиях участвуют местные жители, кинологи со служебно-розыскными собаками, задействован квадрокоптер. Мальчик худощавого телосложения с короткими светлыми волосами, рост 98 см, был одет в синюю футболку, серые шорты и бейсболку.

Как уточнили в УМВД, сейчас число поисковиков увеличено до 130 человек, в помощь направлены сотрудники полиции Орска и управления МВД области.

В Оренбургской области ночью наблюдалась переменная облачность без существенных осадков, температура воздуха от 7 до 12 градусов.

В новость внесены изменения (08:43 мск) - добавлены подробности, уточняется количество человек, занятых в поиске ребенка.